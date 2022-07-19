الإمارات.. وفاة شخصين وإصابة أكثر من 1300 بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية يوم الثلاثاء وفاة شخصين، وإصابة أكثر من 1300 آخرين بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراء 232739 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 976180 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات في الإمارات 2327 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1275 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء956351 حالة.

المصدر: وام