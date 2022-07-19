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مصر.. مصرع 22 شخصا وإصابة 33 في حادث مروع

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع 22 شخصا وإصابة 33 في حادث مروع
RT
صورة من موقع الحادث صباح اليوم (19 يوليو 2022)
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أسفر حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا جنوب مصر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 33.

مصر.. مصرع 22 شخصا وإصابة 33 في حادث مروع
RT

وقد انتقل محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، إلى موقع الحادث في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، 19 يوليو، لمتابعة التفاصيل، حيث انتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

مصر.. مصرع 22 شخصا وإصابة 33 في حادث مروع
RT

وتشير البيانات الأولية إلى أن سيارة النقل بمقطورة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطار السيارة، بينما اصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج متجها إلى القاهرة.

المصدر: RT - ناصر حاتم

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