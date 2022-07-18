ماكرون يستقبل الرئيس الإماراتي

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يقوم بأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، من المنتظر أن تشهد توقيع اتفاقيات تشمل الطاقة.

وكان ماكرون وزوجته بريجيت في استقبال الشيخ محمد بن زايد عند مدخل قصر الإليزيه، بعد أن زار الرئيس الإماراتي في وقت سابق ساحة متحف الجيش الوطني حيث استقبله وزير الدفاع سباستيان لوكونور.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان على مأدبة غداء قبل أن يلتقيا مجددا في المساء لحضور مأدبة عشاء رسمية في قصر فرساي بحضور مئة ضيف. وسيزور الشيخ محمد بن زايد مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.

وسيقلد ماكرون الشيخ محمد بن زايد شارة الصليب الأكبر من وسام جوقة الشرف الوطني وهدية هي عبارة عن نسخة من عام 1535 لخريطة عالم الجغرافيا الألماني لورنز فرايز لشبه الجزيرة العربية.

وخلال الزيارة التي تستمر حتى الثلاثاء، من المنتظر التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن زيادة التعاون في مجال الطاقة بين الدولة الخليجية الغنية بالنفط، وفرنسا المتعطشة لتنويع مصادرها من المحروقات في ظل تضخم متزايد بسبب ارتفاع الأسعار منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وكان مستشار رئاسي فرنسي قال في وقت سابق إن أحد أهم البنود خلال زيارة رئيس الإمارات هو "الإعلان عن ضمانات تقدّمها الإمارات بشأن كميات امدادات المحروقات (الديزل فقط) لفرنسا".

وتغطي اتفاقية "الشراكة الإستراتيجية الشاملة للطاقة" التي ينوي البلدان التوقيع عليها الاثنين، الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والهيدروجين وغيرها، على أن تعزّز التعاون في التنقيب عن الغاز خصوصا عبر شركة "توتال" الفرنسية.

المصدر: "أ ف ب"