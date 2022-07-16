ليبيا.. اعتراض قارب هجرة على متنه 134 مصريا

اعترضت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية قارب هجرة غير شرعية قبالة ساحل مدينة درنة، يقل 134 مهاجرا غير شرعيين من مصر.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، أوضحت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية أنها اعترضت قاربا يحمل 134 مهاجرا غير شرعيا، جميعهم يحملون الجنسية المصرية، قبالة سواحل مدينة درنة.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الهجرة الدولية غرق قارب على السواحل الليبية ما أدى إلى غرق ما لا يقل عن 35 شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة "'غارديان" البريطانية.

وقالت منظمة الهجرة التابعة لحقوق الإنسان، إن الحادث وقع على ساحل مدينة صبراتة الواقعة غربي ليبيا، والتي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، مضيفة أنه جرى انتشال جثث 6 مهاجرين، بينما فقد 29 آخرون، ويفترض أنهم لقوا مصرعهم، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري