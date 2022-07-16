 
مباشر

الأميرة السعودية ريما بنت بندر توجه رسالة إلى بايدن بعد وصوله إلى المملكة

أخبار العالم العربي

الأميرة السعودية ريما بنت بندر توجه رسالة إلى بايدن بعد وصوله إلى المملكة
AFP
وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfgp

بعد وصوله إلى المملكة واستقبالها له، وجهت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، رسالة إلى الرئيس ‏الأمريكي، جو بايدن.

إقرأ المزيد
الجبير يكشف ما دار بين بايدن وبن سلمان حول اغتيال خاشقجي
الجبير يكشف ما دار بين بايدن وبن سلمان حول اغتيال خاشقجي

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود: "مرحبا بك في المملكة العربية السعودية، نحن حريصون على وضع الأساس لمستقبل الشراكة السعودية الأمريكية التاريخية، والعمل سويا من أجل جعل المنطقة والعالم مكانا أفضل".

وأمس الجمعة، استقبلت الأميرة ريما بنت بندر مع أمير مكة، خالد الفيصل، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

المصدر:  RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا