الأميرة السعودية ريما بنت بندر توجه رسالة إلى بايدن بعد وصوله إلى المملكة

بعد وصوله إلى المملكة واستقبالها له، وجهت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، رسالة إلى الرئيس ‏الأمريكي، جو بايدن.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود: "مرحبا بك في المملكة العربية السعودية، نحن حريصون على وضع الأساس لمستقبل الشراكة السعودية الأمريكية التاريخية، والعمل سويا من أجل جعل المنطقة والعالم مكانا أفضل".

Welcome to Saudi Arabia @potus We are eager to lay the foundation for the future of the historic #SaudiUSpartnership and work together on making the region and the world a better place. 🇸🇦 🇺🇸 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) July 15, 2022

وأمس الجمعة، استقبلت الأميرة ريما بنت بندر مع أمير مكة، خالد الفيصل، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

جو بايدن يصل السعودية والأمير خالد الفيصل والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في استقباله بالمطار. pic.twitter.com/YsgIDGCjcm — عيسى النهاري Essa Nahari (@ES_Nahari) July 15, 2022

المصدر: RT