قرقاش: أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها

أعلن أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، أن أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها.

وشدد قرقاش على أن "الإمارات العربية المتحدة لن تكون جزءا من محور ضد إيران، حتى لو أنه ذكر أن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية"، مؤكدا أن "أبو ظبي منفتحة على كل ما يحمي الإمارات دون استهداف دولة ثالثة".

وأضاف: "فكرة نهج المواجهة مع إيران ليست بالشيء الذي تتبناه الإمارات".

المصدر: arab news