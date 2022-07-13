"اعتذرنا للفنان الروسي".. أول تعليق لوزارة النقل المصرية على أزمة جداريات محطة مترو كلية البنات

ردت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية، على ما أثير بشأن واقعة استخدام لوحات الفنان الروسي غريغوري كوراسوف في تصميم جداريات محطة مترو كلية البنات دون إذن منه.

وأوضحت الهيئة، في بيان أن الهدف من فكرة عمل وتصميم جداريات بمحطات المترو تأتي في إطار إقامة مشروع ثقافي عام من خلال تنظيم فعاليات فنية وثقافية والتي تم تنفيذ العديد منها على أرض الواقع ببعض محطات الخط الثالث للمترو، وذلك لتعظيم القيمة المضافة لرواد وركاب المترو واستخدامه كوسيلة لدعم الفنون والثقافة وليس كمجرد وسيلة نقل فقط، وقد نال هذا المشروع إعجاب واستحسان الجمهور بمختلف فئاته وثقافاته.

وأضافت أنه فور معرفة الهيئة بما تم تداوله من أخبار ومعلومات على مختلف المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والبرامج الإعلامية بشأن واقعة استخدام لوحات الفنان كوراسوف في عمل تصميمات الجداريات في محطة مترو كلية البنات بالخط الثالث دون الحصول على إذن مسبق منه قامت الهيئة بالتواصل والتنسيق مع الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الهيئة والشركة وأيضا حفظ حقوق الفنان الروسي.

وأكدت أنه تم إزالة الجداريات والتصميمات من محطة مترو كلية البنات بالخط الثالث، وتقديم إعتذار للفنان الروسي عن هذه الواقعة والتأكيد على حتمية الاحترام الكامل لحقوق الملكية الفكرية والإبداع الفني وعدم جواز التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، موضحة أنها تحتفظ بكافة حقوقها المادية والأدبية سواء ضد غادة والي وأي جهة أخرى تتداول معلومات غير دقيقة أو مغلوطة تضر بالهيئة.

المصدر: "مصراوي"