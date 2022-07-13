نصر الله: أمريكا تقاتل روسيا بالأوكرانيين حكومة وجيشا وشعبا وجرّت معها كل الدول الأوروبية

اعتبر أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن "الولايات المتحدة تقاتل روسيا بالأوكرانيين حكومة وجيشا وشعبا، وجرّت معها كل الدول الأوروبية".

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني في الذكرى الـ16 لحرب تموز 2006: "أعتقد أن ما جاء بالرئيس الأمريكي (جو بايدن) إلى المنطقة هو أمران، الأول هو اقناع دول الخليج بإنتاج وتصدير المزيد من النفط والغاز، والكيان الصهيوني (إسرائيل) يأتي في المرحلة الثانية".

وأضاف أن "أميركا تقاتل روسيا بالأوكرانيين حكومة وجيشا وشعبا وجرّت معها كل الدول الأوروبية، ومن أهم عناصر هذه المعركة هو مقاطعة النفط والغاز الروسي من قبل أوروبا".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تولت مسؤولية تأمين البديل لأوروبا والوقت ضيق بالنسبة لهم لأن الشتاء على الأبواب ويحتاجون لتخزين البديل خلال الصيف".

وتابع: "بايدن أعلن منذ قدومه للرئاسة أنه صهيوني وهو قال ليس بالضرورة أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وكل ما قاله اليوم فور وصوله حول حلّ الدولتين هي مجاملات فقط".

وقال إن "الولايات المتحدة هي من تريد العدوان على اليمن أما السعودية فهي أداة وبايدن يستطيع بكل بساطة إنهاء الحرب عن اليمن ورفع الحصار".

المصدر: "قناة المنار"