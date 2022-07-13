نصر الله: الرئيس الأمريكي العجوز هو صورة عن الولايات المتحدة التي لم تعد كما كانت قبل 20 عاما

اعتبر أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "العجوز" يعكس صورة الولايات المتحدة التي لم تعد كما كانت في الماضي.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني: "الرئيس الأمريكي العجوز هو صورة عن الولايات المتحدة التي لم تعد كما كانت قبل 20 عاما".

ولفت إلى أن زيارة بايدن إلى المنطقة تهدف لإقناع الدول الخليجية بزيادة إنتاج الغاز.

وتوجه إلى المسؤولين اللبنانيين قائلا: "لا تسمحوا للأمريكيين بخداعكم فقد سمعت بعض المسؤولين يقولون إن اتفاق الترسيم (الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل) قد يبرم في أيلول لكن إن انتظرنا لأيلول "تخبزوا بالأفراح".

وأكد أن "الفرصة الذهبية المتاحة لإستخراج الغاز هي قبل أيلول لأن لبنان "بيقدر يعمل مشكل" لإسرائيل وفي المنطقة ليعيق استخراج الغاز من حقل كاريش وإن انقضت هذه المدة ولم يحصّل لبنان حقوقه "ستكون الكلفة أعلى".

وشدد على أن "المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على الغاز واستخراجه وبيعه".

المصدر: "الجديد"