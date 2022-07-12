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وزارة الموارد المائية العراقية: تركيا ليست وصية علينا

أخبار العالم العربي

وزارة الموارد المائية العراقية: تركيا ليست وصية علينا
AFP
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ردت وزارة الموارد المائية العراقية على تصريحات السفير التركي في بغداد حول الجفاف، مؤكدة أن تركيا ليست وصية على العراق

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "تركيا ليست وصية على العراق وعليها أطلاق حصة العراق العادلة والمنصفة حسب المواثيق الدولية دون التدخل بسياسة العراق المائية".

وكان السفير العراقي قال في وقت سابق اليوم: "سيكون هناك المزيد من حالات الجفاف في السنوات المقبلة، وبهدف ترشيد استهلاك المياه، يجب تحديث أنظمة الري والتخلي عن الري البدائي المسبب بإهدار المياه، لهذا الغرض يجب القيام باستثمارات في البنية التحتية والشركات التركية مستعدة لذلك".

المصدر: RT

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