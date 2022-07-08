 
مباشر

تونس.. إخلاء سبيل سليم شيبوب

أخبار العالم العربي

تونس.. إخلاء سبيل سليم شيبوب
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdtt

نقل موقع "موزاييك" التونسي عن المحامي حاتم بالأحمر قوله إن محكمة الإستئناف بتونس قررت أخلاء سبيل سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي.

وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة المذكورة الإفراج عن شيبوب مقابل ضمان مالي قدره 5 ملايين دينار مع تأجيل النظر في القضية المتعلقة بـ"مارينا قمرت" إلى شهر أكتوبر المقبل.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شيبوب منذ يوليو من العام 2018 على ذمة القضية المتعلقة بمارينا قمرت، ليصدر لاحقا حكما ابتدائيا في حقه بسجنه مدة 6 أعوام مع غرامة مالية بعشرات ملايين الدنانير.

المصدر: موزاييك

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا