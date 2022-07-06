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تونس.. إسقاط قوائم "النهضة" و"قلب تونس" في الانتخابات التشريعية 2019

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تونس.. إسقاط قوائم
Gettyimages.ru
تونس.. حرمان أعضاء من حزب النهضة وقلب تونس من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات
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أصدرت محكمة المحاسبات بقفصة أحكاما ابتدائية بإسقاط قوائم حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" في الانتخابات التشريعية 2019 بعدد من الدوائر الانتخابية، وسط وجنوب غربي البلاد.

كما حرمت الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات.

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن القضية موضوع نظر الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة تتعلق بمسألة "اللوبيينغ" والتمويل الأجنبي للحزبين المذكورين.

المصدر: وات

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