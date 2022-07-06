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اليمن.. الحوثيون يعلنون فتح طريق الخمسين - الستين بمحافظة تعز من جانب واحد

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اليمن.. الحوثيون يعلنون فتح طريق الخمسين - الستين بمحافظة تعز من جانب واحد
Gettyimages.ru
محافظة تعز
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أعلن المجلس السياسي الأعلى الحوثي يوم الأربعاء عن مبادرة من جانب واحد لفتح طريق الخمسين – الستين في تعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المجلس إن القرار اتخذ من أجل تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز في ظل تعنت التحالف عن قبول المبادرات التي طرحتها اللجنة العسكرية خلال الفترة الماضية.

وأشار المجلس السياسي الأعلى إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد التشاور مع اللجنة العسكرية الوطنية التي تبذل جهودا كبيرة لفتح الطرقات في محافظة تعز، وعدد من المحافظات.

وحمّل المجلس مليشيات في تعز (لم يذكرها) مسؤولية عرقلة فتح الطريق وأي اعتداء على المسافرين الآمنين فيها وتبعات ذلك.

ودعا المجلس السياسي الأعلى، أبناء تعز للدفاع عن طريقهم وكشف من يعرقل فتحه.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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