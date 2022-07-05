مؤكدا انسحابه من المشهد السياسي.. سيف الإسلام القذافي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا

أعلن سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عن مبادرة سياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي التي تشهدها ليبيا، حسب وصفه.

ودعا سيف الإسلام في ثاني مبادرة يقدمها لحل الأزمة، الشخصيات الليبية إلى الانسحاب من الساحة السياسية الليبية، بمن فيهم هو نفسه.

والمبادرة التي طرحها سيف الإسلام تتكون من خيارين أولها وضع جهة محايدة لعمل ترتيبات انتخابات بلا إقصاء وتشير إلى أن هذا الخيار بعيد الاحتمال حاليا.

والخيار الثاني عن طريق تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء الانتخابات البرلمانية بدون تأخير، ودعوة جميع المرشحين وهو أولهم إلى الانسحاب من الترشح والتوافق على شخصية وطنية تقود البلاد في الفترة الانتقالية.

وأفاد نجل الزعيم الليبي الراحل بأن ليبيا في حالة استثنائية حرجة ويجب أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا هو الحل الأخير لحقن الدماء.

واتهم سيف الإسلام جهات وصفها بالخارجية بالعمل على تعطيل العملية السياسية في ليبيا.

وختم بالقول إن من يرى مصلحة البلاد فوق مصلحته فليقبل مثلنا هذه المبادرة.

المصدر: RT