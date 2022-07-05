اليمن.. صنعاء تتفق مع الأمم المتحدة على بدء تنفيذ خطة إنقاذ خزان صافر (صورة)

عقدت لجنة تنفيذ اتفاق صيانة الخزان العائم صافر يوم الثلاثاء في العاصمة اليمنية صنعاء اجتماعا مع الممثل المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية وليام ديفيد غريسلي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في مارس الماضي، والمتمثل في توفير سفينة دائمة بديلة للخزان العائم صافر المتهالك.

وبحسب اللجنة، ستقوم الأمم المتحدة بإرسال الخطة التشغيلية لعملية استبدال السفينة صافر ونقل النفط الخام من الخزان العائم صافر إلى السفينة البديلة مع ذكر الخيارات والطرق المتاحة لتثبيت السفينة البديلة.

واعتبرت اللجنة هذه الخطوة دفعة قوية للمضي قدما لحل مشكلة صافر، مشيدة بالجهود التي يبذلها الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية غريسلي في إنجاح العملية.

وعبرت اللجنة عن الثقة في إيفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها وعدم تكرار ما حصل في النقاشات السابقة، مؤكدة أن صنعاء ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية حرصا منها على منع حدوث كارثة بيئية تشمل البحر الأحمر والمنطقة.

المصدر: RT + وكالة "سبأ"