الرئيس التونسي يبعث رسالة خطية إلى ملك السعودية (فيديو)

بعث الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة رسالة خطية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

واستقبل قيس سعيد، اليوم بقصر قرطاج وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي وسلّمه رسالة خطية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتتضمن الرسالة "شكر المملكة على ما تبذله من جهود لحسن إعداد موسم الحج"، وفق ما ورد في بلاغ للرئاسة التونسية.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد يسلّم وزير الشؤون الدينية السيّد إبراهيم الشائبي رسالة خطية موجّهة إلى أخيه حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمّن شكر المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما تبذله من جهود لحسن إعداد موسم الحج. #TnPRhttps://t.co/0kPKcuj5oUpic.twitter.com/5XDJvgp659 — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 1, 2022

وأسدى قيس سعيد بالمناسبة تعليماته بضرورة السهر على توفير الإحاطة الكاملة للحجيج التونسيين الميامين في البقاع المقدسة على مختلف المستويات حتى تدور مناسك الحج في أحسن الظروف.

المصدر: RT