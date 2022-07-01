ليبيا.. حراك شبابي في طرابلس للمطالبة بتعجيل إجراء الانتخابات

انطلق في العاصمة الليبية طرابلس حراك شبابي طالب القائمون عليه بالتجمع في مظاهرات سلمية أمام ساحة الفندق الكبير، استجابة لدعوات التظاهر اليوم الجمعة.

وطالب الشباب في الحراك بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإخراج جميع القوات والمرتزقة في شرق وغرب وجنوب ليبيا، إضافة إلى حل أزمة الكهرباء.

كما طالب المتظاهرون بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإخراج جميع القوات والمرتزقة في شرق وغرب وجنوب ليبيا، إضافة إلى حل أزمة الكهرباء.

وأكد المتظاهرون على "ضرورة الحرص على وحدة ليبيا، ورفض رفع الدعم عن السلع وخاصة المحروقات، كما طالبوا بضرورة توفير الخبز وخفض أسعاره المرتفعة".

RT

RT

RT

RT

الجدير بالذكر أن ليبيا تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ احداث فبراير وسقوط نظام العقيد معمر القذافي فضلا عن سيولة سياسية وانقسامات حادة مما أدى لوجود حكومتين إحداهما تحظى بدعم المجتمع الدولي وهي حكومة الدبيبة، بينما تحظى حكومة باشاغا بدعم البرلمان الليبي والجيش الذى يقوده المشير خليفة حفتر، فضلا عن قوى إقليمية.

المصدر: RT