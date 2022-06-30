"أطباء السودان": ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات إلى 7 قتلى

أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" ارتفاع أعداد ضحايا المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري إلى 7 قتلى اليوم.

وأعلنت اللجنة مقتل متظاهر سابع في مدينة أمدرمان، قائلة إنه قتل "إثر إصابته برصاصة حية في الرأس أطلقتها قوات السلطة الانقلابية".

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن عدد الضحايا الكلي منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، ارتفع إلى 110 قتلى.

والمضي قدماً حتى تحقيق الغايات.



يرتفع عدد شهداء اليوم 30 يونيو السؤدد 2022 لـ(7) شهداء، نحتسبهم عند الله تعالى.



ويرتفع عدد الشهداء الكلي منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر إلى (110) شهيد هم النوارس التي رفرفت بأجنحتها نحو السماء، مجداً وخلوداً لهم ومغفرة ورحمة. — لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) June 30, 2022

وكانت اللجنة أعلنت أن القوات الأمنية اقتحمت عددا من المستشفيات، وقالت إنها استخدمت "الغاز المسيل للدموع في أحد مستشفيات الخرطوم، ومنعت عربة الإسعاف من دخوله".

وحذرت اللجنة "بأشد العبارات واللهجات" من أن "المساس بالمستشفيات أو اقتحامها بأي مكان بالسودان ستكون عواقبه وخيمة، وسوف يتبعه إضراب شامل لكل المرافق الصحية".

المصدر: RT