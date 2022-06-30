إعلامي مصري للإخوان: مصر لم تطلب التفاوض مع من تلوثت أيديهم بدماء شعبها (فيديو)

قال الإعلامي المصري مصطفى بكري إن جماعة الإخوان أصدرت بيانا مضللا ملخصه، أنها ترفض التفاوض مع السلطات المصرية، وأكد أن مصر لم تطلب التفاوض مع من تلوثت أيديهم بدماء شعبها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": "أنا بقولكم إن السلطات المصرية لم تطلب التفاوض ولن تطلب التفاوض مع كل من لوث يده بدماء المصريين أو خرب مؤسساتها فهذا البيان كذب وتضليل".

وأضاف بكري "انتوا لسة فاكرين انكم في السلطة انتوا عايشين في الوهم وانتوا مالكوش دور".

وتابع مصطفى بكري قائلا: "كفاية كذب وضلال والناس اتخدعت فيكم، والناس فهمت ادعاءاتكم وأكاذيبكم".

المصدر: "صدى البلد"