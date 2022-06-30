قطر تدعم الجيش اللبناني بـ60 مليون دولار

أعلنت دولة قطر عن تقديمها دعما بمبلغ 60 مليون دولار "في إطار دعم الجيش اللبناني".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، و"في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك".

وأضافت أن الإعلان يتزامن مع زيارة وزير الخارجية القطري، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى لبنان لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان.

كانت قطر أعلنت، في يوليو من العام الماضي، عن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)