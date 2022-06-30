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مصر.. حكم بحبس نجم منتخب مصر السابق 3 سنوات

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مصر.. حكم بحبس نجم منتخب مصر السابق 3 سنوات
Globallookpress
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قضت محكمة مصرية، بحبس  طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات دون رصيد.

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وتقدم المحاميان حسن عبد الفتاح علام والدكتور أحمد سعد، ببلاغ ضد طاهر أبوزيد، لاتهامه بتحرير شيك دون رصيد تتمثل قيمتها في نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وجدير بالذكر أن الفندق قد أقام أيضا دعوى لتحصيل مبالغ وشيكات دون رصيد عجز عن سدادها للفندق وتخطت حاجز المليون جنيه.

المصدر: القاهرة 24

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