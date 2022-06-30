السيسي وزوجته يوجهان رسالة للشعب المصري

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة لمواطنيه بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

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وقال السيسي: "واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود تحالف ملعون بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا.. تلك الموجات التي تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة وكما فشل الأشرار من قبل سيفشلون مجددا بإذن الله وبتماسكنا ووحدتنا".

وتابع السيسي: "وواجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق فاستعنا عليه من بعد الله بصمود أسطوري لشعب عظيم كما علم الإنسانية يوما الحضارة والمدنية يضرب المثل الآن في إدراك قيمة الوطن والحفاظ عليه وتحمل المشاق في سبيل ذلك ولم نكتف بمواجهة تلك التحديات والتعلل بها لتأجيل معركة التنمية والتقدم بل مضينا في المسارين معا البقاء والبناء .. بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل فانطلقت سواعد أبنائنا وبناتنا في كل شبر من أرض مصر تعمر وتشيد وتقيم بإذن الله للمجد قواعد جديدة".

وأشار إلى أنه: "لأن هذا المجهود الهائل الذي بذلته مصر خلال السنوات الماضية لا يمكن أن يضيع هدرا فقد أصبح سندنا الآن في مواجهة إثنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية فلا يخفى عليكم حجم الأذى الذي أصاب دولا أكبر اقتصادا وأكثر تقدما بسبب الجائحة وما نتج عنها من تعطل لسلاسل الإمداد العالمية وكذلك الحرب وما ارتبط بها من أزمة غير مسبوقة في الغذاء سواء توافرا أو أسعارا".

من جانبها، هنأت قرينة الرئيس المصري انتصار السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكري التاسعة لثورة يونيو.

وكتبت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في مثل هذا اليوم منذ تسع سنوات، انحنى العالم احترامًا لإرادة الشعب المصري الذي قال كلمته بصوت مسموع في جميع أنحاء البلاد، ليضرب أعظم معاني المثابرة والثبات في حماية الوطن والولاء والانتماء إليه بالقول والفعل".

وأضافت السيدة الأولى في مصر: "وفي هذه الذكرى الغالية لثورة يونيو المجيدة، ما زال الشعب المصري يواصل مواجهته للتحديات بمعدنه الأصيل الذي لا يصدأ، في كل ميادين البناء والتنمية، لصنع الأمل والمستقبل الآمن له وللأجيال القادمة..كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في سلام وأمن وأمان".

المصدر: وسائل إعلام مصرية