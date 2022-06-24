السيسي يعلق على تأسيس جمهورية جديدة في مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يساهم في تأسيس جمهورية تسودها قيم العدل وتكافؤ الفرص.

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وأضاف السيسي خلال افتتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد بداية دخول الجهاز الإداري للدولة في مرحلة جديدة، تؤسس للجمهورية الجديدة التي نريدها جميعا.

كما هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، موجها كلمة لهم بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، منوها بأن هذا اليوم الذي يمثل مناسبة للتذكير بالقيم الإنسانية والأخلاقية للعمل والجد والاجتهاد، وحب الأوطان الذين هم أساس الخدمة العامة.

وأردف السيسي خلال كلمته بأن "العمل بجد واجتهاد قيمة عظمتها الأديان السماوية، ومجدتها الطبائع الإنسانية، أما حب الأوطان فهو شرف لا يحمله إلا المخلصون، الذين هم أعمدة بلادهم".

وواصل رئيس الجمهورية: "وإذ نثمن جهود العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أجدد دعوتي لأبناء مصر الأوفياء، أحفاد الحضارة الراسخة، باستكمال مسيرة الأجداد، وبذل المزيد من السعي والجهد للحفاظ على ما تحقق من تنمية، واستكمال مسيرة البناء والإصلاح، فالأوطان لا تبني بالأماني، ولكنها تبنى بأيدي أبناءها المخلصين.. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم".

المصدر: القاهرة 24