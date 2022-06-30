حكومة إقليم كردستان العراق توجه بإغلاق جميع أماكن بيع الأسلحة ومصادرة غير المرخصة

وجهت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، بإغلاق جميع أماكن بيع الأسلحة ومصادرة غير المرخصة.

وذكرت في بيان صحفي أن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني بالعمل على إغلاق جميع أماكن بيع السلاح، ومصادرة أي أسلحة غير مرخصة، حتى لا تشكل أي تهديد على حياة المواطنين".

ونقلت عن بارزاني قوله: "إننا لن نجعل أمن شعبنا وبلدنا يقع ضحية المخربين والمهربين والانتهازيين، كما أدعو مواطني كوردستان إلى تسليم أسلحتهم غير المرخصة إلى الحكومة وأن يشاركوا في عملية تطهير كوردستان من هذه الأسلحة".

وتابع: "سيتم لاحقا، وفق القانون، تنظيم مسألة التعامل مع الأسلحة. كذلك أدعو المحاكم إلى عدم تجاهل وإهمال تنفيذ القانون، وأؤكد أننا سندعمها ونساندها بجميع السبل".



المصدر: RT