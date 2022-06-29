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إسرائيل: نعمل على حل خلاف الحدود البحرية مع لبنان وقواتنا مستعدة لأي سيناريو

أخبار العالم العربي

إسرائيل: نعمل على حل خلاف الحدود البحرية مع لبنان وقواتنا مستعدة لأي سيناريو
Gettyimages.ru
قوات اليونيفيل في منطقة الناقورة الساحلية جنوبي لبنان
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أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار أن طاقم التفاوض الإسرائيلي يعمل للتوصل إلى توافق حول النزاع الدائر مع لبنان حول موارد الغاز في البحر المتوسط وملف ترسيم الحدود البحرية.

وقالت الوزيرة في تصريح لقناة I24NEWS: "نحن مستعدون للمفاوضات ونأتي لها بنية طيبة".

وأضافت: "طاقم التفاوض الإسرائيلي أجرى لقاء مع الجانب الآخر في الأيام الماضية، كما قدمنا عرضا للوسيط، وإذا حصلت أي تطورات جديدة فسنعلن عنها طبعا".

وحول منصة كريش، قالت: "أنا أريد أن أوضح بشكل قاطع أن منصة كريش غير متواجدة في المناطق المتنازع عليها"، مشددة على أن "كريش ليست للتفاوض لأنها إسرائيلية ومناقشة هذا الملف لن تكون مثمرة".

وتابعت: "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تفاهمات بواسطة الوسيط الأمريكي، ونحن مستعدون للتقدم لحل هذا الملف".

وعلّقت على ما إذا كانت إسرائيل متخوفة من تحول القضية إلى تصعيد عسكري مع "حزب الله" قائلة إن "القوات الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو وأقترح على الجانب الآخر التوصل إلى الحل لأنه لا جدوى من التهديدات".

 

المصدر: I24 

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