مقتدى الصدر يهاجم الرئيس العراقي: من المخجل أن ترفض التوقيع على قانون تجريم التطبيع

هاجم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بسبب ما أسماه "رفضه التوقيع على قانون تجريم التطبيع".

وقال في بيان صحفي: "من المخجل جدا جدا، أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق: (برهم) التوقيع على قانون تجريم التطبيع".

وأضاف: "فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعيا وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق.

وإني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي. وأأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقا ولاحقا".

المصدر: RT