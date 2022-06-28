قادة ورؤساء دول يعزون بضحايا حادث تسرب الغاز السام في الأردن

قدم عدد من رؤساء وقادة الدول في العالم العربي، أحر التعازي للأردن وأسر ضحايا، حادث تسرب الغاز السام بميناء العقبة، الذي أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

وتلقى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اتصالات هاتفية من نظيريه المصري مصطفى مدبولي، واللبناني نجيب ميقاتي، وعدد من كبار المسؤولين في حكومات الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن تعازيهم الحارة بضحايا حادثة العقبة، وعن تمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل، مبدين تضامنهم مع الأردن جراء هذا الحادث الأليم، واستعدادهم لتقديم المساعدة اللازمة في حال استدعى الأمر ذلك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

هذا وقدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تعازيه للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بضحايا حادثة ميناء العقبة، معربا عن خالص تعازيه للملك ولذوي الضحايا وللشعب الأردني، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أكد وقوف دولة فلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب الأردن في هذا المصاب الجلل.

هذا وأعربت مصر عن خالص التعازي وصادق المواساة بضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها: "إن مصر حكومة وشعبا، تعرب عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المُصابين، مؤكدةً وقوفها مع حكومة وشعب المملكة في هذا المُصاب الأليم".

وبعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث ميناء العقبة على البحر، سائلا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تعازيه للمملكة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا بضحايا ميناء العقبة جراء تسريب صهريج الغاز.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف فلاح مبارك الحجرف وقوف مجلس التعاون مع الحكومة والشعب الأردني الشقيق، في هذه اللحظات العصيبة، مقدما تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، سائلا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء، وأن يحفظ الأردن وشعبها من كل سوء ومكروه.

ولقي 13 شخص مصرعهم وأصيب العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى عمان، جراء تسرب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة أمس الاثنين، وفق ما أكدت السلطات الأردنية.

المصدر: "بترا" +"عمون"