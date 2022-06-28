واشنطن تؤكد استعدادها لدعم الأردن بخصوص حادث الغاز السام وتوجه رسالة للأمريكيين بالعقبة

قدمت السفارة الأمريكية في الأردن أحر التعازي لأسر ضحايا تسرب الغاز في العقبة، مؤكدة استعداد الولايات المتحدة لدعم الحكومة الأردنية للتعامل مع هذه المأساة.

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وفي منشور على الصفحة الرسمية للسفارة في "فيسبوك"، قال السفير الأمريكي لدى عمان، هنري ووستر: "أتقدم و جميع العاملين في السفارة الأمريكية في عمان بأحر التعازي لأسر ضحايا انفجار العقبة".

وأضاف: "نحن على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة الأردنية للتعامل مع هذه المأساة، وندعو جميع المواطنيين الأمريكيين في العقبة لاتباع تعليمات السلامة العامة".

وأمس الاثنين، كشفت السلطات الأردنية عن حدوث تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج محتوي على هذه المادة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب، فيما يتلقى 123 شخصا منهم العلاج في المستشفيات.

المصدر: RT + عمون