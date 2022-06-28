 
مباشر

واشنطن تؤكد استعدادها لدعم الأردن بخصوص حادث الغاز السام وتوجه رسالة للأمريكيين بالعقبة

أخبار العالم العربي

واشنطن تؤكد استعدادها لدعم الأردن بخصوص حادث الغاز السام وتوجه رسالة للأمريكيين بالعقبة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbew

قدمت السفارة الأمريكية في الأردن أحر التعازي لأسر ضحايا تسرب الغاز في العقبة، مؤكدة استعداد الولايات المتحدة لدعم الحكومة الأردنية للتعامل مع هذه المأساة.

إقرأ المزيد
الملكة رانيا تعزي بضحايا العقبة والأمير حسين يتابع عمليات الإخلاء والإنقاذ
الملكة رانيا تعزي بضحايا العقبة والأمير حسين يتابع عمليات الإخلاء والإنقاذ

وفي منشور على الصفحة الرسمية للسفارة في "فيسبوك"، قال السفير الأمريكي لدى عمان، هنري ووستر: "أتقدم و جميع العاملين في السفارة الأمريكية في عمان بأحر التعازي لأسر ضحايا انفجار العقبة".

وأضاف: "نحن على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة الأردنية للتعامل مع هذه المأساة، وندعو جميع المواطنيين الأمريكيين في العقبة لاتباع تعليمات السلامة العامة".

واشنطن تؤكد استعدادها لدعم الأردن بخصوص حادث الغاز السام وتوجه رسالة للأمريكيين بالعقبة

وأمس الاثنين، كشفت السلطات الأردنية عن حدوث تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج محتوي على هذه المادة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب، فيما يتلقى 123 شخصا منهم العلاج في المستشفيات.

المصدر: RT  + عمون

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا