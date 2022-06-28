الولايات المتحدة تعلن استهداف القيادي في جماعة "حراس الدين" أبو حمزة اليمني في إدلب السورية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف القيادي في جماعة "حراس الدين" في سوريا التابعة لتنظيم "القاعدة" أبو حمزة اليمني في إدلب السورية.

وقال القيادة في بيان لها إن "القيادة نفذت ضربة في محافظة إدلب سوريا في 27 يونيو استهدفت أبو حمزة اليمني أحد كبار قادة حراس الدين وهو تنظيم إرهابي متحالف مع القاعدة".

وأضافت أن "أبو حمزة اليمني يتنقل بمفرده على دراجة نارية وقت الغارة"، لافتة إلى "تشير المراجعة الأولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

ولفتت إلى أن "المسلحين المتحالفين مع القاعدة يتخذون سوريا كملاذ آمن للتنسيق مع فروعهم الخارجية والتخطيط لعمليات خارج سوريا".

وشددت على أن "عزل هذا القائد البارز سيعطل قدرة القاعدة على تنفيذ هجمات ضد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم".

المصدر: RT