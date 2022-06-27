تونس.. الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي التونسي الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، حسبما أعلنت هيئة الدفاع عنه.

صفحة الجبالي في "فيسبوك" أكدت الخبر.

وكانت الصفحة أعلنت أمس أن الجبالي نُقل "على وجه السرعة إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الحبيب ثامر في تونس" في ظروف صحية وصفتها بأنها "متدهورة بشكل خطير".

وكانت السلطات التونسية اعتقلت الجبالي يوم الخميس الماضي وللمرة الثانية في أقل من شهرين، "بشبهة غسيل الأموال".

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وأوضحت الصفحة في بيان عن "نادي مدريد" (الجبالي عضو فيه)، أن رئيس الوزراء الأسبق "بدأ إضرابا عن الطعام لدى اعتقاله"، واعتبر أن "الاعتقال له دوافع سياسية ولا علاقة له بغسيل الأموال".

المصدر: RT