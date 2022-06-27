الأردن.. مقطع فيديو يظهر حجم انتشار الغاز السام في العقبة.. إلى أين تتجه الغيمة الصفراء؟ (فيديو)

أظهر مقطع فيديو حجم انتشار الغاز السام الذي شكل بقعة صفراء كبيرة، بعد تسربه في ميناء العقبة الأردني إلا أن اتجاه الريح بدأ يأخذها بعيدا عن المدينة.

وأظهر تسجيل تم تصويره بُعيد تسرب الغاز أن الغاز المتسرب يتجه بعكس اتجاه الشاطئ، وهو ما نقله موقع "خبرني" الأردني عن مدير موقع طقس العرب، محمد الشاكر، أن بيانات مطار الملك حسين في العقبة بعد حادثة تسرب الغاز، تشير إلى أن اتجاه الرياح يهُب من الشمال الغربي أي أنها من الشمال إلى الجنوب، وبما يعاكس اتجاه الشاطئ.

وتشير بيانات الخرائط إلى أن الرياح تدفع الغاز المتسرب من حادثة سقوط الصهريج بعيدا عن المدينة.

المصدر: موقع "خبرني" + RT