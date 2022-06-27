وزارة النفط السورية تعلن عن تحسن تدريجي في توزيع المشتقات النفطية

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عن تحسن تدريجي في توزيع المشتقات النفطية اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا سينعكس بشكل إيجابي وملموس على مدة انتظار رسائل البنزين وواقع توزيع المازوت، مبينة أنه تمت زيادة توزيع مادة البنزين من 3.6 ملايين ليتر يوميا إلى 4 ملايين ليتر وزيادة توزيع مادة المازوت من 4.2 ملايين ليتر إلى 4.5 ملايين يوميا.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل متواصل لتحقيق زيادات لاحقة.

المصدر: "سانا"