الصحة الفلسطينية تحذر من الوضع الوبائي لفيروس كورونا وإسرائيل تسجل أكثر من 11 ألف إصابة

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية عن تسجيل 11438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهبوط معدل تكاثر العدوى إلى 1.18، يوم أمس الأحد.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن "عدد المرضى بحالة خطيرة ارتفع الى 285، يخضع من بينهم 41 مرضا للتخدير والتنفس الاصطناعي"، لافتة إلى أن "إجمالي عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس بلغ منذ انتشار الوباء 10920".

هذا وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن فلسطين دخلت الموجة السادسة من تفشي وباء كورونا، مؤكدة أن "الوضع الوبائي بات مقلقا في فلسطين بعد ارتفاع عدد الإصابات التي تم تسجيلها مؤخرا".

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس الأحد، "ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والإدخال للمستشفيات، حيث تم تسجيل نحو 1000 إصابة في الضفة الغربية المحتلة لوحدها".

كما دعت وزيرة الصحة، الأهالي، إلى "ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، والمساجد والكنائس، والمطاعم، وصالات الأفراح"، مناشدة بضرورة أخذ جرعات الطعومات الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، خاصة لكبار السن، وممن يعانون من أمراض مزمنة.

المصدر: "مكان" + شبكة "قدس"