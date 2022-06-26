إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

طلب منسق شؤون جائحة كورونا في إسرائيل البروفيسور سلمان زرقا، من الاسرائيليين الامتناع قدر المستطاع عن التواجد في أماكن مكتظة ومسقوفة بسبب التفشي الجديد للفيروس.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "كان" العبرية إن "إسرائيل تشهد ذروة موجة كورونا أخرى"، مؤكدا "أهمية وضع الكمامات".

وأوضح البروفيسور زرقا إن "المعيار هو عدد حاملي الفيروس في المشافي وليس مؤشر تكاثر العدوى"، موضحا أن "خمسة وتسعين بالمائة منهم هم اشخاص بلغوا الخامسة والستين من العمر فما فوق".

وقال المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية البروفسور نحمان أش إن متحور كورونا BA5 الذي ينتشر حاليا في إسرائيل يعد أكثر عدوى من السلالات السابقة، مشيرا لالوقت ذاته إلى انخفاض نجاعة اللقاح المضاد للفيروس مع مرور الوقت.

المصدر: "مكان" الإسرائيلية