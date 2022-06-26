الأمير تميم بن حمد يغرد حول زيارته لمصر ولقاء السيسي

علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، على زيارته إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الأمير تميم بن حمد: "سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات".

وأضاف: "كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".

سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس @AlsisiOfficial في القاهرة حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم. pic.twitter.com/T5Z9WV7gOZ — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 25, 2022

وأمس السبت، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في قصر الاتحادية، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، إضافة للتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.

المصدر: RT