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الأمير تميم بن حمد يغرد حول زيارته لمصر ولقاء السيسي

أخبار العالم العربي

الأمير تميم بن حمد يغرد حول زيارته لمصر ولقاء السيسي
AP Egyptian Presidency Media Office
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر تميم بن حمد
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علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، على زيارته إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الأمير تميم بن حمد: "سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات".

وأضاف: "كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".

وأمس السبت، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في قصر الاتحادية، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، إضافة للتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.

المصدر: RT

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