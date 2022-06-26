كبير الأثريين المصريين: الفراعنة عرفوا المريخ والزهرة والكواكب السيارة

قال الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن الحضارة المصرية قامت حول الشمس وكانت معبودة لدى الفراعنة وكل الحضارة المصرية قامت على الشمس.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج حواري: "المصريون القدماء كانوا مهتمين بعلم الفلك وأول تقويم في العالم كان هنا في مصر، وكان عندهم أيضا نظرية أن الكون منتظم في السماء وجسم الإنسان منتظم أيضا، وكان لديه منصب مهم جدا وهو كبير الرائين أو كبير الناظرين إلى السماء وأتمنى أن يكون لدينا متحف خاص بالفلك، وعندنا أول خريطة فلكية للسماء، وأول كسوف للشمس والفراعنة عرفوا المريخ والزهرة والكواكب السيارة".

وأكد أن "عقدة الغرب هي الحضارة المصرية، لأنهم كلهم لما يكتشفوا حاجة يلاقوا أن الفراعنة سبقوهم، والمعبد فيه طائرة هيلوكوبتر ومنظر شبه الدبابة وهي كانت علامات أعطتنا هذا الشكل وأتمنى أن نروج على هذه الأشياء حتى لو كانت أسطورة".

واستطرد: "الغرب محتارين كيف بنيت هذه الحضارة وأتمنى يكون عندنا سياحة جديدة اسمها سياحة الفلك، احنا عندنا 22 مكان فيهم الانقلاب الصيفي والشتوي، وعندنا منطقة نبتة بلاي ودي أول ساعة في الدنيا".

المصدر: "اليوم السابع"