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رئيسي: إيران تدعم وقف إطلاق النار في اليمن يفضي لسلام شامل

أخبار العالم العربي

رئيسي: إيران تدعم وقف إطلاق النار في اليمن يفضي لسلام شامل
AP
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن طهران تؤيد وقف إطلاق النار في اليمن، بما يفضي لسلام شامل في البلاد.

وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، إن "إيران تدعم وقف إطلاق النار الذي يفضي لسلام شامل في اليمن، الذي سيؤدي إلى سلام كامل، ورفع حقيقي للحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب اليمني".

وأكد رئيسي استعداد إيران "لارسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن"، مشددا في ذات الوقت على "ضرورة حفظ وحدة التراب اليمني والسيادة الوطنية اليمنية"، وفق بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

بدوره شكر المشاط، إيران على دعمها "للشعب اليمني المظلوم في الأوساط الدولية، وايصال صورتهم إلى العالم"، كما دعا إلى توسيع العلاقات والتعاون مع طهران.

المصدر: وكالة "فارس"

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