اليمن.. اغتيال قائد عسكري حكومي في مأرب

أعلنت مصادر يمنية، يوم الجمعة، اغتيال عبدالرزاق البقماء، قائد اللواء الأول في "ألوية اليمن السعيد" بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن مسلحين مجهولين اغتالوا البقماء والمعروف بـ"أبو حذيفة" في مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

وبحسب المصادر، فقد تم العثور على القيادي أبو حذيفة، وهو مقتولا داخل سيارته وبصدره 5 طلقات من سلاح مسدس، في خط فرعي شمالي منطقة الراكه بمديرية الوداي.

ويُعد البقماء من أبرز القيادات العسكرية الميدانية، واحد قادة السلفيين وقائد "ألوية اليمن السعيد" الحكومية بمأرب.

المصدر: مواقع يمنية محلية