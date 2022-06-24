الناطق باسم حركة النهضة التونسية: السلطة "تتحرّش" بالحركة

قال عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة التونسية ورئيس كتلتها النيابية في البرلمان، إن الدولة التونسية "تتحرش بحركة النهضة منذ 25 يوليو الماضي".

وأشار الخميري إلى أن الدولة "عجزت عن إيجاد ما يدين النهضة وإثبات الادعاءات بتورط قيادات الحركة في الإرهاب أو الفساد".

وأضاف: "منذ أكثر من سنة وهم يتحرشون بنا وعجزوا عن تقديم ملف حقيقي يدين النهضة، وآخر هذه المحاولات ما تمّ مع نور الدين البحيري الذي تمّ اختطافه وبقي أكثر من شهرين في وضع يعلمه الجميع وتبين أنه لا وجود لأي ملفات تدينه".

وتابع الخميري قائلا: "السلطة ستفشل في تحرشها بنا والنهضة ليس لديها ما يدينها".

المصدر: "موازييك"