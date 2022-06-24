لأول مرة في القاهرة.. الدوحة تعلن زيارة أمير قطر لمصر ومصدر يكشف تفاصيل لقائه مع السيسي

أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر تميم بن حمد، سيجري زيارة رسمية إلى القاهرة، اليوم الجمعة، ويلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ويصل أمير قطر إلى القاهرة، مساء اليوم، قادما من رواندا بعدما شارك في مؤتمر رؤساء حكومات الكومنولث.

وكان مصدر دبلوماسي، قد أكد أن الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، سيبدأ اليوم، زيارة رسمية إلى القاهرة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة، هي الأولى لأمير قطر إلى القاهرة، كما تعد الأولى إلى مصر منذ 7 سنوات عقب زيارته الأخيرة عام 2015 لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية التي عقدت بمدينة السلام.

وذكر مصدر دبلوماسي، تفاصيل زيارة أمير قطر إلى مصر، يومي الجمعة والسبت، موضحا أنها تستهدف التطبيع الكامل للعلاقات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية، وضخ استثمارات قطرية بمصر، خاصة في مجال الطاقة.

وأكد المصدر، أنه سيتم إطلاق مجلس أعمال مصري - قطري مشترك، سيتكون من رجال أعمال، سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وعلى مدار الأشهر الماضية شهدت العلاقات المصرية القطرية العديد من التطورات، منذ توقيع بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية العام الماضي، لتتم المصالحة العربية الخليجة مع قطر.

المصدر: القاهرة 24