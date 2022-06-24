وسائل إعلام: صواريخ تستهدف حقلا لإنتاج الغاز تابعا لشركة إماراتية شمالي العراق

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، بأن هجوما بالصواريخ استهدف حقلا لإنتاج الغاز لشركة "دانة" الإماراتية على أطراف كركوك شمالي العراق.

وأفادت شبكة "رووداو" بأن هجوما صاروخيا طال حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، مبينة أن الهجوم صاروخي استهدف شركة "دانة غاز" الإماراتية المشرفة على تشغيل الحقل الغازي في جمجمال.

وذكرت أن هذه المرة الثانية التي يستهدف فيها حقل كورمور، خلال ثلاثة أيام. حسب المعلومات الاولية فقد تم الهجوم على الحقل بصاروخ، ولم تعرف الأضرار الناجمة عنه بعد.

للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام،

الصواريخ تستهدف شركة دانة غاز الإماراتية،

العاملة بحقل كورمور الغازي بمدينة جمجمال في محافظة السليمانية

في العراق. pic.twitter.com/F5ORH02MAC — العراق نت AliraqNet (@AliraqNet) June 24, 2022

المصدر: "رووداو"