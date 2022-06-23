العاهل الأردني يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الإمارات في أبو ظبي
AP Jacquelyn Martin
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وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة عمل لدولة الإمارات.
وحسب وكالة "وام" الإماراتية، كان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين في استقبال العاهل الأردني لدى وصوله إلى أبوظبي.
استقبله #رئيس_الدولة..#ملك_الأردن يصل إلى البلاد#وامhttps://t.co/Gs6fitOxmFpic.twitter.com/PTgZU6wiMc— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 23, 2022
وهذه أول زيارة عمل يجريها ملك الأردن إلى أبوظبي منذ اختيار محمد بن زايد رئيسا للبلاد في مايو الماضي، خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.
المصدر: "وام"