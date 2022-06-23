العاهل الأردني يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الإمارات في أبو ظبي

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة عمل لدولة الإمارات.

وحسب وكالة "وام" الإماراتية، كان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين في استقبال العاهل الأردني لدى وصوله إلى أبوظبي.

وهذه أول زيارة عمل يجريها ملك الأردن إلى أبوظبي منذ اختيار محمد بن زايد رئيسا للبلاد في مايو الماضي، خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

المصدر: "وام"