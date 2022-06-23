"من هم المرشحون؟".. بدء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

بدأت الاستشارات النيابية التي دعا إليها الرئيس اللبناني ميشال عون، لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة نجيب ميقاتي التي أصبحت حكومة تصريف أعمال عقب الانتخابات النيابية.

والاستشارات التي انطلقت بقصر بعبدا، افتتحها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي أعلن أنه لم يسم أحدا لتشكيل الحكومة.

أما حتى اللحظة فإن الكتل النيابية التي سمت ميقاتي لرئاسة الحكومة فهي: تكتل الاعتدال الوطني، التكتل الوطني المستقل، كتلة جمعية المشاريع، كتلة "الجماعة الاسلامية"، كتلة الوفاء للمقاومة.

أما الكتل التي سمت السفير نواف سلام فهي: كتلة الكتائب، كتلة اللقاء الديمقراطي.

وبحسب المعلومات فإن الجولة الأولى من الاستشارات ستختتم عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت بيروت، على أن تستأنف الجولة الثانية عند الساعة الثانية والنصف بالتوقيت المحلي، على أن تنتهي عند الساعة الخامسة.

المصدر: RT