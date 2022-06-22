مصر.. تصريحات وزير المالية حول أزمة الغذاء العالمية أخرجت عن سياقها

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية في مصر، أن التصريحات المنسوبة للوزير محمد معيط على هامش منتدى "قطر" الاقتصادي حول الأزمة العالمية للغذاء غير دقيقة، وأخرجها البعض عن سياقها.

وجاء في بيان للمرصد: "وزير المالي محمد معيط دعا في تصريحاته الإعلامية، مثلما يدعو كل العالم بضرورة تكاتف الجهود الدولية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وجود أزمة غذائية في مصر".

وأضاف: "الأمن الغذائي المصري مستقر، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفى لـ6 أشهر، وأن السلع متوفرة بالأسواق، وكما تجاوزنا من قبل جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة على كل دول العالم، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، سنتجاوز أيضا الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة".

وأوضح المرصد، أن "الدولة المصرية تمضي بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن وزير المالية أشار إلى المشروعات الضخمة للإنتاج الزراعي، حيث تبلغ الأراضي المستصلحة الجديدة أكثر من نصف مليون فدان من القمح، والعام المقبل سيكون هناك نصف مليون فدان آخر، جنبا إلى جنب مع تنويع أسواق القمح بالتوجه إلى الهند، كما أن روسيا مازالت لديها استعداد إلى استكمال التعاون معنا".

ونوه المرصد، إلى أن "مصر، ومن قبل هذه الأزمة العالمية، لم تشأ الاكتفاء بما كانت تنتجه من غذاء بل خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية تستطيع أن تقفز بها نحو سد أو تقليل الفجوة الغذائية، وقد قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أيضا بتأسيس مشروعات زراعية حديثة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، على النحو الذي يمكن الدولة من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر".

وشدد المرصد، على أن "وزير المالية أكد أن مصر تجاوزت أخطر الأوقات، باقتصاد أكثر تماسكا ينعكس في معدل نمو مستهدف يتجاوز 6% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية يونيو الحالي، ونحن قادرون على التعامل المرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

المصدر: RT