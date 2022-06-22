بغداد: لا أدلة على إعدام مهاجرين عراقيين على حدود بولندا

أعلنت الخارجية العراقية عدم وجود أدلة تثبت تنفيذ الجيش البولندي إعدامات جماعية لمهاجرين عراقيين على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، أن السفارة العراقية في وارسو، سبق أن وجهت بأهمية التنسيق مع الجانب البولندي إثر معلومات تداولتها وسائل إعلام في حينه عن تعرض مهاجرين عراقيين لمخاطر تطال حياتهم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الصحاف، أن السفارة شرعت منذ 7 من فبراير الماضي، "بالتنسيق والتقصي عالي المستوى عبر السلطات المعنية في بولندا، وثبت أن الأنباء التـي صدرت مـن وسائل إعلام أجنبية ومحلية غيـر صحيحة".

وأكدت الوزارة أن لا وجود "لأي أدلـة ثبوتيـة وقانونيـة معتبـرة، مثـل شـهود عيـان أو فيـديو أو صـور، تشـير الـى حصـول إعـدامات جماعيـة علـى الحـدود البولنديـة البيلاروسية إضـافة الـى أنـه لـم تـرد أي شـكوى رسـميـة مـن أي مـواطن عراقـي تشــير إلى ما ورد فـي تلـك الأنبـاء".

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وأشار الصحاف إلى أنه "سبق للحكومة أن شكلت فريقا قانونيا مختصا ومعنيا بمتابعة ذلك الملف، وسيقدم تقريره للحكومة العراقية فور الانتهاء من متابعات التحقيق".

يذكر أن المكتب المركزي للجنة التحقيق في بيلاروس كشف أمس أنه وثّق جرائم ارتكبتها قوات الأمن البولندية بحق 135 عراقيا على الحدود البيلاروسية البولندية عام 2021.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أنها سلّمت وفدا عراقيا "أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + RT