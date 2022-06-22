حسام زكي يتحدث عن توقيت عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة.

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وفي تصريحات لصحيفة "الشرق"، كشف حسام زكي عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية".

ولفت زكي إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011 على خلفية اندلاع أزمة سياسية عسكرية حادة في البلاد لم تتم تسويتها بالكامل حتى الآن.

وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية "ليست في صدارة أولويات" الحكومة في دمشق.

المصدر: "الشرق" + RT