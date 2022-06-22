"سانا": قصف تركي يسبب انقطاع التيار الكهربائي عن ريف الحسكة الشمالي الغربي في سوريا

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن القوات التركية جددت قصفها المدفعي على قرى ريف الحسكة الغربي ما أدى لوقوع أضرار بخطوط شبكات نقل الكهرباء وخروج محطة تحويل تل تمر من الخدمة.

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وفي تصريح بـ"سانا"، كشف مدير عام شركة كهرباء الحسكة، المهندس أنور عكلة، عن "خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك.ف من الخدمة جراء الأضرار التي طالت خط توتر 66 ك .ف المغذي للمحطة ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن القرى والتجمعات السكانية في الريف الغربي والشمالي الغربي للمحافظة".

كما لفت عكلة إلى "صعوبات عمليات الإصلاح في المنطقة، وتحديدا في قرية أم الكيف شمال تل تمر التي تم استهدافها اليوم حيث تقع على خط تماس مع مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين"، مشيرا إلى أن "ورشات الشركة ستباشر عملية إصلاح الأضرار فور تأمين الوصول الآمن إليها".

المصدر: "سانا"