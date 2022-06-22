سفير سوريا في موسكو ينفي استلام بلاده حبوبا أوكرانية

قال سفير سوريا في موسكو رياض حداد، إن المعلومات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الغربية عن قيام سفن روسية بنقل الحبوب من أوكرانيا عبر سيفاستوبول إلى ميناء طرطوس السوري غير صحيحة.

وأضاف السفير في حديث صحيفة "إزفيستيا" اليوم: "أما بالنسبة لتوريد القمح من روسيا، فيتم تنفيذه بموجب عقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويتعلق الأمر بتوريد القمح الروسي بالذات، خاصة وأن روسيا تعتبر المورد الرئيسي للقمح إلى سوريا على مدى سنوات عديدة".

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ووفقا للسفير يجري شحن الحبوب إلى سوريا من روسيا الاتحادية، وفق الخطط والعقود الموقعة بين الجانبين منذ العام الماضي. وأشار رياض حداد إلى أن الشحنات المتفق عليها يتم تسليمها في الوقت المحدد دون أي تأخير ودون تغيير في الأسعار.

وفي وقت سابق، نفت سلطات جمهورية القرم إشاعات عن تصدير الحبوب من منطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى سوريا عبر شبه الجزيرة، ووصفتها بالكاذبة.

المصدر: تاس