الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 53 مليار دولار

أكد عبد الحميد أبو موسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أن الاستثمار السعودي في مصر يعتبر أكبر استثمار عربي في مصر وتجاوز 53 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع.

وأوضح أنه هناك دائما الجديد بين الحكومتين المصرية والسعودية من حيث البروتوكولات والاتفاقيات.

وأضاف عبر قناة "إم بي سي مصر" أن الشعب المصري والقيادة المصرية تتذكر دائما الدعم السعودي لمصر سواء على الجانب الاقتصادي أو السياسي.

وبين أنه تم خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إبرام 14 اتفاقية بإجمالي استثمارات قدره 8 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه التعاقدات تغطي جميع القطاعات والمجالات من لوجستية وصناعية وتجارية وزراعية.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري