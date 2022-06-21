مصر.. مناشدة عاجلة من وزارة الصحة بشأن صور وفيديوهات الانتحار

ناشدت وزارة الصحة المصرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تداول الصور ومقاطع الفيديو، التي تتضمن مشاهد حقيقية للانتحار والعنف بكافة أشكاله.

وقالت الوزارة في بيان إن العديد من الدراسات أثبتت أن عرض مثل هذه المشاهد يؤدي إلى زيادة معدلات هذه الممارسات النادرة، وقد يساهم في تحويلها إلى ظواهر مجتمعية.

وفي وقت سابق وجهت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح لرفع الوعي بأهمية الصحة النفسية وضرورة الاستفادة بخبرات المتخصصين عند التعرض لأي ضغوط حياتية يمكن أن تؤثر على الحالة النفسية.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن حالات العنف بمختلف أنواعها، تعد من القضايا المهمة التي تتطلب مواجهتها، تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وقالت إن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، نظمت العديد من الفعاليات في كافة محافظات الجمهورية، للتوعية بالصحة النفسية، إلى جانب الرسائل التي يتم نشرها عبر صفحات وزارة الصحة والسكان، بجميع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدم خدمة الخط الساخن 16328 مجانا على مدار الـ 24 ساعة للرد على الاستشارات النفسية عن طريق متخصصين في الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتعريف بخدمات الصحة النفسية التي تقدمها الأمانة عبر مستشفياتها في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الخط الساخن، نجح في إحباط العديد من محاولات الايذاء البدني، والممارسات السلوكية العنيفة.

ولفتت إلى إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان في 16 مارس الماضي، التي تقدم خدماتها لكافة الفئات العمرية، من المصريين وغير المصريين، المقيمين في مصر، ويقوم عليها نخبة من الكوادر والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

المصدر: موقع "مصراوي"